«Зенит» завтра объявит решение по трансферу Соболева. 1.60 – перейдет в клуб из Санкт-Петербурга
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что завтра клуб объявит решение по трансферу Александра Соболева.
Поскольку букмекеры в России не могут принимать ставки на именно факт трансфера, букмекер «Тенниси» представил линию на результативность форварда «Спартака» в этом сезоне.
За 1.60 можно поставить на то, что форвард забьет первый гол в сезоне-2024/25 за «Зенит».
Коэффициентом 4.00 оценивается вероятность гола Соболева в этом сезоне за «Спартак». Гол за любой другой российский клуб оценивается за 4.00, гол за иностранный клуб – за 7.00.
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Вот кто тянул за язык - сказал бы в течении суток и был бы типа знающим все изнутри.
А так… вот и передачи его и аналитику будут воспринимать как - 21.00, инфа из первых уст.