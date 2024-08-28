«Зенит» завтра объявит решение по трансферу Соболева. 1.60 – перейдет в клуб из Санкт-Петербурга

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что завтра клуб объявит решение по трансферу Александра Соболева.

Поскольку букмекеры в России не могут принимать ставки на именно факт трансфера, букмекер «Тенниси» представил линию на результативность форварда «Спартака» в этом сезоне.

За 1.60 можно поставить на то, что форвард забьет первый гол в сезоне-2024/25 за «Зенит».

Коэффициентом 4.00 оценивается вероятность гола Соболева в этом сезоне за «Спартак». Гол за любой другой российский клуб оценивается за 4.00, гол за иностранный клуб – за 7.00.

Ставки на Спортсе

Восемь самых вероятных трансферов в конце августа. Кого успеют купить гранды до закрытия окна?