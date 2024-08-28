«Зенит» завтра объявит решение по трансферу Соболева. 1.60 – перейдет в клуб из Санкт-Петербурга

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Ставки на спорт Александр Соболев Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что завтра клуб объявит решение по трансферу Александра Соболева.

Поскольку букмекеры в России не могут принимать ставки на именно факт трансфера, букмекер «Тенниси» представил линию на результативность форварда «Спартака» в этом сезоне.

За 1.60 можно поставить на то, что форвард забьет первый гол в сезоне-2024/25 за «Зенит».

Коэффициентом 4.00 оценивается вероятность гола Соболева в этом сезоне за «Спартак». Гол за любой другой российский клуб оценивается за 4.00, гол за иностранный клуб – за 7.00.

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22 комментария
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Ответ СкептикК
Как по мне - Семак крысятничает. Сговорился с Пашей Андреевым за долю малую и выкручивает (выкрутил-таки) руки руководству. Ну а что? Миллион детей - кормить как-то надо.
Как по мне ты просто по себе судишь.
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Отстоялся переход, с душком))
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Какая тонкая реклама букмекерской конторы...Аж противно!
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так он может перейти и улететь сразу же в аренду и не забьёт за Зенит. буки в плюсе
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Ура товарищи
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Ответ mahurat
1.6, что объявит. А ЧТО объявит? Что Дельфин Зениту не нужен?
новость прочитайте полностью. 1.6 - первый гол за Зенит
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Ответ Russian Horse
Поскольку букмекеры в России не могут принимать ставки на именно факт трансфера ___ Кстати, почему так, кто может объяснить? Для интереса пытался посмотреть, какие кэфы дают на нового главного тренера сборной Англии - тоже не нашел такую линию, как и не было линии на переход Сафонова в ПСЖ.
Мне кажется это позволило бы грязным агентам поднимать через посредников на 1000 процентных инсайдах
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А Черданцев как то прокомментирует 21.00 или и дальше будет выпендриться, что он супер!

Вот кто тянул за язык - сказал бы в течении суток и был бы типа знающим все изнутри.

А так… вот и передачи его и аналитику будут воспринимать как - 21.00, инфа из первых уст.
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пованивает)
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Ставлю на то что по истечении чемпионата отправят в аренду. А может и раньше.
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Еще Дзюбин душок не успел выветрится окончательно, а уже новый аромат из Спартака подогнали. Что за вредитель в клубе обосновался?
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Трансфера Соболева ещё нет. Значит просто завтра ещё не наступило. Теперь то, когда наступит завтра зависит от трансфера Соболева ))
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Ответ NnN
новость прочитайте полностью. 1.6 - первый гол за Зенит
Ну сыграет в товарищеско-юмористическом матче за Зенит ради воспоминаний о молодости, лет так через 30 ))
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Ответ NnN
так он может перейти и улететь сразу же в аренду и не забьёт за Зенит. буки в плюсе
Скорее всего так и будет, если перейдёт. Форму будет набирать в аренде
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Ответ samarskij-kuzmich
Трансфера Соболева ещё нет. Значит просто завтра ещё не наступило. Теперь то, когда наступит завтра зависит от трансфера Соболева ))
Дельфиний Интерстеллар какой-то.
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