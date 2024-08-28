Доход нелегальных букмекеров в США почти в 3 раза больше, чем у легальных операторов

Теги Ставки на спорт Ставки на сегодня Ставки

Валовой игровой доход (GGR) от онлайн-гемблинга в США составил 39,9 млрд долларов в первом полугодии 2024 года, сообщает Yield Sec.

На долю нелегальных операторов пришлось 73% от совокупного GGR – 29,1 млрд долларов. Валовой доход легальных в США операторов составляет 10,8 млрд долларов.

За весь 2023-й год на нелегальных операторов в США пришлось 40,9 млрд долларов валового дохода.

GGR – разница между суммой всех ставок и выигрышей бетторов.

Ставки на Спортсе

Восемь самых вероятных трансферов в конце августа. Кого успеют купить гранды до закрытия окна?

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как и везде в мире наверное
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий