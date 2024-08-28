Доход нелегальных букмекеров в США почти в 3 раза больше, чем у легальных операторов

Валовой игровой доход (GGR) от онлайн-гемблинга в США составил 39,9 млрд долларов в первом полугодии 2024 года, сообщает Yield Sec.

На долю нелегальных операторов пришлось 73% от совокупного GGR – 29,1 млрд долларов. Валовой доход легальных в США операторов составляет 10,8 млрд долларов.

За весь 2023-й год на нелегальных операторов в США пришлось 40,9 млрд долларов валового дохода.

GGR – разница между суммой всех ставок и выигрышей бетторов.

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