Дмитрий Хомуха рассказал, какие качества Деян Станкович привнес в игру «Спартака»

27 августа состоятся первые матчи третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025 по футболу. Своим прогнозом на игры поделился известный футбольный тренер и эксперт букмекерской компании «Лига Ставок» Дмитрий Хомуха.

По словам специалиста, «Спартак» в этом сезоне способен навязать «Зениту» борьбу за трофеи.

«Станковичу удалось привнести в игру «Спартака» сплоченность, полную самоотдачу и игровую дисциплину. За счет этого и качественной работы на трансферном рынке красно-белые с каждым туром будут показывать все более качественный футбол», – уверен эксперт.

Свой матч в Кубке России «Спартак» проведет на домашнем стадионе против «Динамо» из Махачкалы. Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1.4 на победу красно-белых в основное время.

Дмитрий Хомуха считает «Зенит» однозначным фаворитом в гостевом матче с «Акроном».

«У «Зенита» более длинная и качественная скамейка запасных, а «Акрон» больше сосредоточен на том, чтобы удержаться в Премьер-Лиге. Поэтому шансы на победу клуба из Санкт-Петербурга достаточно высоки», – заявил эксперт.

На победу сине-бело-голубых в основное время букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1.45.

Тренер подчеркнул, что наибольший зрительский интерес в туре вызывают матчи с участием команд, набравших шесть очков в своей группе. При этом девять очков практически гарантируют им выход в следующий раунд Кубка страны.