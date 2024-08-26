2Drots победил «Амкал» в главном медиафутбольном дерби страны в «Т-Лиге уличного футбола»

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В Москве состоялся второй тур «Т-Лиги уличного футбола» – турнира, в котором команды топовых игроков РПЛ играют с лучшими медиафутбольными клубами страны.

В рамках субботних матчей Joga Team (команда Гильерме) выиграла Street Madness со счетом 8:6, 2Drots обыграл «Амкал» со счетом 8:7. В воскресенье Broke Boys обыграл «Планета Земля» (команда Даниила Чалова) со счетом 11:10, а Mandalorian Team (команда Артема Дзюбы) разгромил «Чертаново Медиа» (13:5).

Участие в турнире принимают команды звезд Российской Премьер-Лиги: Артема Дзюбы, Маринато Гильерме, Антона Миранчука, Георгия Джикии и Антона Зиньковского. А также популярные медиафутбольные команды 2DROTS, «Амкал», Broke Boys и Street Madness.

Соревнования проходят по выходным с 15 августа по 8 сентября на площадке «Три вокзала. Депо» в формате 4+1, команды играют два тайма по 15 минут чистого времени. Каждый четверг и пятницу на футбольной поляне организованы любительские турниры для всех желающих.

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