Директор Olimpbet Гусев – о контракте с ХК ЦСКА: «Это были самые сложные переговоры для компании за очень долгое время»

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев рассказал о переговорах букмекера с хоккейным ЦСКА.

Olimpbet стал первым беттинг-спонсором в истории ЦСКА. Сообщалось, что контракт клуба с букмекером будет рассчитан на один год, а его стоимость составит около 250 миллионов рублей включая НДС (20% от суммы контракта).

«До старта хоккейного сезона осталось чуть больше недели, а это значит, что главные «трансферные» новости в мире беттинга становятся главной темой для обсуждений и комментариев.

Компании Olimpbet удалось сохранить в тайне переговоры с ХК ЦСКА, которые начались еще весной, и закончились подписанием соглашения о партнерстве на минувшей неделе. Могу откровенно сказать, что это были самые сложные переговоры для компании и меня лично за очень долгое время.

Не секрет, что многие конкуренты неоднократно выходили с предложениями к хоккейному клубу ЦСКА, но каждый раз получали отказ.

Мы пошли другим путем, который уже показал свою эффективность на дистанции – мы поделились с руководством ЦСКА нашей философией, смогли донести важные тезисы: мы являемся надежным партнером, разделяем цели команды, вместе участвуем в развитии, мы инвестируем в общее дело – стратегическое развитие хоккея, как вида спорта. А ЦСКА — один из флагманов российского хоккея.

Вместе с руководством красно-синих, в лице президента клуба Игоря Есмантовича, мы пришли к пониманию, что нам по пути», – заявил Гусев.

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