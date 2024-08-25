ПАОК сыграет с «Панэтоликосом» во 2-м туре чемпионата Греции. На гол Чалова дают кэф 1.72

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ПАОК примет «Панэтоликос» во 2-м туре чемпионата Греции.

Хозяева – явные фавориты за 1.20. На гостей можно поставить за 14.5, на ничью – за 6.90.

Букмекеры считают, что Федор Чалов забьет – на это дают 1.72. Если российский форвард не отличится, сыграет коэффициент 2.00.

Матч пройдет 25 августа и начнется в 20:30 мск.

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