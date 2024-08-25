«Динамо» не забивает «Краснодару» больше одного гола в 6 матчах подряд в РПЛ. Букмекеры склоняются к тому, что серия продолжится

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«Динамо» примет «Краснодар» в 6-м туре РПЛ.

«Динамо» – небольшой фаворит за 2.32. На «Краснодар» можно поставить за 3.00, на ничью – за 3.90.

Бело-голубые не забивают «быкам» больше одного гола в 6 матчах подряд в Премьер-лиге. На то, что серия продолжится, дают 1.87. Если тренд прервется, сыграет коэффициент 1.93.

Игра пройдет 25 августа. Начало – в 17:30 мск.

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4 комментария
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такой Краснодар обязаны выносить с ногами вперёд или какое чемпионство?
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У Динамо два непроходимых клуба Краснодар и Спартак. Приобретений нет ,а потери в нападении серьёзные. С учётом потери формы Тюкавиным перспективы не особо оптимистичные. При таком раскладе самое главное хорошо сыграть в обороне и не пропустить. Может быть какой-никакой гол забьём. Победы!
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Ответ filippas
какой Краснодар? без основы в первых трех турах? 1:2 будет, скринь лол
ошибся)
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