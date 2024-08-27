Польский букмекер STS стал спонсором дортмундской «Боруссии»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Крупнейший польский букмекер STS и дортмундская «Боруссия» заключили спонсорское соглашение.

В рамках договора букмекер станет региональным партнером клуба. О длительности и финансовых деталях контракта стороны не сообщают.

Также STS получает право на использование логотипа «Боруссии», титула «региональный партнер» и эксклюзивных контент-материалов для болельщиков.

Бренд STS будет присутствовать на LED-панелях во время всех трансляций матчей «Боруссии» в рамках Бундеслиги в Польше.

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