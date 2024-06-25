Прогноз Васильева: «Сербия – одно из главных разочарований турнира». Прогноз Васильева на игру сербов с Данией

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Автор Спортса Илья Васильев сделал прогноз на матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между Данией и Сербией.

«Сербия – одно из главных разочарований турнира. Абсолютно бездарно распоряжаются топ-ресурсом, что-то получается только в примитивном формате.

Дания не та, что на Евро-2020, но достойно сыграла с Англией, доминировала в первом тайме над Словенией – она все еще неплохо организована, поэтому точно не проиграет (1.33)», – считает Васильев.

Игра состоится 25 июня, начало – в 22:00 мск.

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Прогнозы авторов Спортса на Евро: никто не верит в Сербию, но зато есть вера в скучную Англию!

4 комментария
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Не знаю, кто такой Васильев, но Сербия действительно ни о чём. Впрочем как всегда.
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Сербия одно из главных разочарований не только в футболе...
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