Прогноз Васильева: «Сербия – одно из главных разочарований турнира». Прогноз Васильева на игру сербов с Данией

Автор Спортса Илья Васильев сделал прогноз на матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между Данией и Сербией.

«Сербия – одно из главных разочарований турнира. Абсолютно бездарно распоряжаются топ-ресурсом, что-то получается только в примитивном формате.

Дания не та, что на Евро-2020, но достойно сыграла с Англией, доминировала в первом тайме над Словенией – она все еще неплохо организована, поэтому точно не проиграет (1.33)», – считает Васильев.

Игра состоится 25 июня, начало – в 22:00 мск.

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