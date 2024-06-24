Коэффициент на победу Албании над Испанией обвалился в два раза. Испанцы уже вышли в плей-офф

Теги Сборная Испании по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня прогнозы на футбол Ставки

Албания и Испания сыграют в третьем туре группового этапа Евро-2024.

После досрочного выхода Испании в плей-офф турнира коэффициент на победу Албании обвалился в два раза – с 12.00 до 6.50.

На победу испанской сборной можно поставить за 1.48, на ничью – за 4.50.

Матч состоится 24 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

➡️ Оставь свой прогноз на этот матч!

Ставки на Спортсе

Автогол – лучшая ставка Евро. Сколько уже можно было выиграть?

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий