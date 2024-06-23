США сыграют с Боливией в 1-м туре Кубка Америки. Боливия пропустила во 2-м тайме в 9 из 10 последних официальных матчей

Сборная США сыграет с Боливией в 1-м туре Кубка Америки.

США – явный фаворит матча за 1.24. Победа Боливии идет за 13.5, ничья – за 6.90.

Боливия пропустила во 2-м тайме в 9 из 10 последних официальных матчей. Гол США во 2-й 45-минутке котируется за 1.30. 2 гола оцениваются коэффициентом 2.35.

Матч пройдет 24 июня и начнется в 1:00 мск.

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