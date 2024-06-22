Грузия и Чехия сыграли вничью на Евро-2024. Букмекеры предсказали точный счет матча

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Грузия и Чехия сыграли вничью во втором туре группового этапа Евро-2024.

До игры фаворитом котировалась Чехия за 1.82. На ничью предлагался коэффициент 3.80.

При этом ничья 1:1 – наиболее вероятный счет по версии букмекеров перед стартом матча.

Грузия заработала первое очко на Евро. Сборная впервые участвует в чемпионате Европы.

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Уже 4 волевые победы на этом Евро за два тура – как за весь прошлый турнир. Отыгрываются даже за 15 минут 

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3 комментария
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Ответ tsk
если 3.8 стоит ничья, а 1.82 победа чехов, то самый вероятный счёт на 1-1, а победа чехов
Конкретный счет, именно 1-1, а не просто победа чехов.
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