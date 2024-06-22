Грузия и Чехия сыграли вничью на Евро-2024. Букмекеры предсказали точный счет матча

Грузия и Чехия сыграли вничью во втором туре группового этапа Евро-2024.

До игры фаворитом котировалась Чехия за 1.82. На ничью предлагался коэффициент 3.80.

При этом ничья 1:1 – наиболее вероятный счет по версии букмекеров перед стартом матча.

Грузия заработала первое очко на Евро. Сборная впервые участвует в чемпионате Европы.

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Уже 4 волевые победы на этом Евро за два тура – как за весь прошлый турнир. Отыгрываются даже за 15 минут

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