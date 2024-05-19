Реал Мадрид – Бетис: прогноз на матч 25 мая 2024, Ла Лига
Дата матча: 25 мая 2024 года
Место проведения: стадион Сантьяго Бернабеу
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В заключительном туре Примеры сойдутся Реал Мадрид и Бетис. Обе команды уже знают свои итоговые позиции в турнирной таблице, но этот матч остается важным для престижа и мотивации.
Реал Мадрид
- Текущее положение: 1 место в Примере
- Результат последней игры: Ничья с Вильярреалом 4:4
- Форма: Реал Мадрид демонстрирует впечатляющую атакующую игру, забив 18 голов в последних 5 матчах.
Последние 5 игр:
- Вильярреал – Реал Мадрид, 4:4
- Реал Мадрид – Алавес, 5:0
- Гранада – Реал Мадрид, 0:4
- Реал Мадрид – Бавария, 2:1
- Реал Мадрид – Кадис, 3:0
Бетис
- Текущее положение: 7 место в Примере
- Результат последней игры: Поражение от Реала Сосьедад 0:2
- Форма: Бетис не показывает стабильную игру в обороне, пропустив 7 голов в последних 5 матчах.
Последние 5 игр:
- Бетис – Реал Сосьедад, 0:2
- Лас-Пальмас – Бетис, 2:2
- Бетис – Альмерия, 3:2
- Осасуна – Бетис, 0:2
- Бетис – Севилья, 1:1
Прогноз
Учитывая атакующий потенциал Реала Мадрид и нестабильность обороны Бетиса, вероятно, что обе команды забьют в этом матче.
Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Да» за коэффициент 1.60
Коэффициенты:
- П1 – 1,38
- Х – 5,3
- П2 – 7,2
Где смотреть матч Реал Мадрид – Бетис
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- Дата проведения
- 25 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»