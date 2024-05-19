Реал Мадрид – Бетис: прогноз на матч 25 мая 2024, Ла Лига

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Дата матча: 25 мая 2024 года

Место проведения: стадион Сантьяго Бернабеу

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В заключительном туре Примеры сойдутся Реал Мадрид и Бетис. Обе команды уже знают свои итоговые позиции в турнирной таблице, но этот матч остается важным для престижа и мотивации.

Реал Мадрид

  • Текущее положение: 1 место в Примере
  • Результат последней игры: Ничья с Вильярреалом 4:4
  • Форма: Реал Мадрид демонстрирует впечатляющую атакующую игру, забив 18 голов в последних 5 матчах.

Последние 5 игр:

  • Вильярреал – Реал Мадрид, 4:4
  • Реал Мадрид – Алавес, 5:0
  • Гранада – Реал Мадрид, 0:4
  • Реал Мадрид – Бавария, 2:1
  • Реал Мадрид – Кадис, 3:0

Бетис

  • Текущее положение: 7 место в Примере
  • Результат последней игры: Поражение от Реала Сосьедад 0:2
  • Форма: Бетис не показывает стабильную игру в обороне, пропустив 7 голов в последних 5 матчах.

Последние 5 игр:

  • Бетис – Реал Сосьедад, 0:2
  • Лас-Пальмас – Бетис, 2:2
  • Бетис – Альмерия, 3:2
  • Осасуна – Бетис, 0:2
  • Бетис – Севилья, 1:1

Прогноз

Учитывая атакующий потенциал Реала Мадрид и нестабильность обороны Бетиса, вероятно, что обе команды забьют в этом матче.

Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Да» за коэффициент 1.60

Коэффициенты:

  • П1 – 1,38
  • Х – 5,3
  • П2 – 7,2

Где смотреть матч Реал Мадрид – Бетис

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Реал Мадрид – Бетис
Дата проведения
25 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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