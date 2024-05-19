Реал Мадрид – Бетис: прогноз на матч 25 мая 2024, Ла Лига

Дата матча: 25 мая 2024 года

Место проведения: стадион Сантьяго Бернабеу

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В заключительном туре Примеры сойдутся Реал Мадрид и Бетис. Обе команды уже знают свои итоговые позиции в турнирной таблице, но этот матч остается важным для престижа и мотивации.

Реал Мадрид

Текущее положение: 1 место в Примере

Результат последней игры: Ничья с Вильярреалом 4:4

Форма: Реал Мадрид демонстрирует впечатляющую атакующую игру, забив 18 голов в последних 5 матчах.

Последние 5 игр:

Вильярреал – Реал Мадрид, 4:4

Реал Мадрид – Алавес, 5:0

Гранада – Реал Мадрид, 0:4

Реал Мадрид – Бавария, 2:1

Реал Мадрид – Кадис, 3:0

Бетис

Текущее положение: 7 место в Примере

Результат последней игры: Поражение от Реала Сосьедад 0:2

Форма: Бетис не показывает стабильную игру в обороне, пропустив 7 голов в последних 5 матчах.

Последние 5 игр:

Бетис – Реал Сосьедад, 0:2

Лас-Пальмас – Бетис, 2:2

Бетис – Альмерия, 3:2

Осасуна – Бетис, 0:2

Бетис – Севилья, 1:1

Прогноз

Учитывая атакующий потенциал Реала Мадрид и нестабильность обороны Бетиса, вероятно, что обе команды забьют в этом матче.

Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Да» за коэффициент 1.60

Коэффициенты:

П1 – 1,38

Х – 5,3

П2 – 7,2

Где смотреть матч Реал Мадрид – Бетис

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