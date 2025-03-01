«Зенит» и ЦСКА сыграли 8 матчей подряд с тоталом меньше 2,5 голов. На точный счет 0:0 зашел коэффициент 11.00
«Зенит» дома сыграл вничью с ЦСКА в 19-м туре Мир РПЛ (0:0).
В прематче «Зенит» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.67. На ничью давали 3.90. На точный счет 0:0 можно было поставить за 11.00.
Команды провели восьмой очный матч подряд с тоталом меньше 2,5 голов. На это давали коэффициент 1.87.
Авторы Спортса’‘ сделали ставки на игру в рамках всесезонного конкурса прогнозов. Глеб Чернявский поставил на непроигрыш ЦСКА, Александр Дорский – на победу «Зенита» при тотале меньше 3,5 голов.
Опубликовала: Венера Кравченко
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