«Спартак» – «Краснодар»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы гостей остаться в титульной гонке

11 мая в матче 28-го тура РПЛ встретятся «Спартак» – «Краснодар». Встреча пройдет на домашней арене красно-белых и начнется в 16:30.

После 27 туров столичный клуб с 43 очками занимает пятое место в таблице. Южане с 50 баллами находятся на второй строчке, уступая один балл лидирующему в чемпионате «Зениту».

«Спартак» не проигрывает шесть матчей подряд во всех турнирах – три победы и три ничьи. «Краснодар» не побеждает и не забивает в двух последних играх.

В первом круге южане обыграли москвичей со счётом 2:0. Всего в шести предыдущих очных играх соперники одержали по три победы.

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Эксперты БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение «Спартаку», на его победу предлагают коэффициент 2.40. Вероятность успеха «Краснодара» оценивается в 2.90, на ничью дают 3.90.

По мнению аналитиков, встреча будет результативной. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.80. Этот исход зашел в восьми из девяти последних очных матчей.

Игроки БЕТСИТИ не согласны с оценками экспертов. На победу «Спартака» поставили только 24% бетторов. 49% игроков верят в успех «Краснодара», остальные 27% сделали выбор в пользу ничьей.

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