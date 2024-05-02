Хайденхайм – Майнц где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 5 мая
В воскресенье, 5 мая, сыграют Хайденхайм и Майнц в 32 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Войт-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Хайденхайм – Майнц
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Хайденхайм
- Дармштадт – Хайденхайм : 0 – 1
- Хайденхайм – РБ Лейпциг : 1 – 2
- Бохум – Хайденхайм : 1 – 1
- Хайденхайм – Бавария : 3 – 2
- Штутгарт – Хайденхайм : 3 – 3
Последние матчи Майнц
- Майнц – Кельн : 1 – 1
- Фрайбург – Майнц : 1 – 1
- Майнц – Хоффенхайм : 4 – 1
- Майнц – Дармштадт : 4 – 0
- РБ Лейпциг – Майнц : 0 – 0
Прогноз на матч Хайденхайм – Майнц
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