«Ливерпуль» побеждал во всех матчах сезона и готов разбить «Атлетико»

Начался общий этап Лиги чемпионов.

«Атлетико» прибыл в Англию, чтобы сыграть с «Ливерпулем» в рамках 1-го тура.

Мерсисайдцы в этом сезоне набрали безупречный ход. Сперва они обыграли «Кристал Пэлас» по пенальти и забрали Суперкубок Англии, а затем одержали четыре победы в четырех турах чемпионата Премьер-лиги.

У «Атлетико» дела идут гораздо хуже, чем у «Ливерпуля». Мадридцы добились лишь одной победы в четырех матчах в Ла Лиге в этом сезоне.

Хозяева «Энфилда» подходят к игре в рамках очевидного фаворита. FONBET предлагает поставить на «Ливерпуль» с коэффициентом 1,52 . Но почему бы «Атлетико» не ощетиниться по-настоящему? Игра на «Энфилде» – подходящий момент, чтобы отмазаться в глазах болельщиков после августовских неудач! FONBET дает заманчивый коэффициент 6,40 на победу гостей…

Не забывайте о фрибете – до 15 000 рублей для новых клиентов без депозита!