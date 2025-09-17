Кейн чаще всего проигрывал «Челси» – 11 раз за карьеру. 4.30 – его «Бавария» уступит лондонцам
«Бавария» встретится с «Челси» в общем этапе Лиги чемпионов.
Нападающий мюнхенцев Харри Кейн, ранее выступавший за «Тоттенхэм», чаще всего в карьере проигрывал «Челси» – 11 раз. Также было по 10 поражений от «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».
Букмекеры дают коэффициент 4.60 на то, что «Бавария» с Кейном проиграет «Челси». 1.78 – мюнхенцы победят, 4.20 – будет ничья.
Матч состоится 17 сентября и начнется в 22:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
