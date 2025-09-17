«Ливерпуль» забил после 80-й минуты во всех 4 матчах сезона АПЛ. 1.86 – в игре с «Атлетико» будет гол после 75-й минуты

«Ливерпуль» и «Атлетико» встретятся на общем этапе Лиги чемпионов.

Английский клуб забил после 80-й минуты во всех четырех матчах этого сезона АПЛ – все голы были победными.

Букмекеры дают коэффициент 1.86 на то, что «Ливерпуль» или «Атлетико» забьют гол после 75-й минуты. 1.88 – мячей в концовке не будет.

Матч состоится 17 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.