«Ливерпуль» забил после 80-й минуты во всех 4 матчах сезона АПЛ. 1.86 – в игре с «Атлетико» будет гол после 75-й минуты
«Ливерпуль» и «Атлетико» встретятся на общем этапе Лиги чемпионов.
Английский клуб забил после 80-й минуты во всех четырех матчах этого сезона АПЛ – все голы были победными.
Букмекеры дают коэффициент 1.86 на то, что «Ливерпуль» или «Атлетико» забьют гол после 75-й минуты. 1.88 – мячей в концовке не будет.
Матч состоится 17 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.
Кто выиграет Лигу чемпионов?1245 голосов
Ливерпуль
ПСЖ
Барселона
Арсенал
Реал
Ман Сити
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости