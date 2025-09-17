Промо
Бетторы БЕТСИТИ ставят на «Ливерпуль» в матче ЛЧ с «Атлетико»

17 сентября в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет на своем поле «Атлетико», начало встречи – в 22:00 мск.

Мерсисайдцы в отличной форме. После поражения от «Кристал Пэлас» в игре за Суперкубок они победили в четырех матчах подряд и единолично возглавляют таблицу АПЛ.

Старт сезона для «Атлетико» получился менее успешным. У мадридцев одна победа, две ничьи и одно поражение в четырех турах Примеры.

В последний раз команды встречались на групповом этапе ЛЧ сезона-2021/22. Обе игры остались за английской командой (3:2, 2:0).

Аналитики БЕТСИТИ высоко оценивают шансы «Ливерпуля» на победу в предстоящем матче. На мерсисайдцев можно поставить с кэфом 1.55, на ничью дают 4.50, успех «Атлетико» идет за 6.50.

На три гола и более в матче предлагают 1.66, на два мяча и менее дают 2.30. Обмен голами идет за 1.73, «Обе забьют: нет» – за 2.10.

Игроки БЕТСИТИ в качестве фаворита встречи выбирают хозяев поля. 60% от всех ставок на исход пришлось на победу «Ливерпуля», на «Атлетико» отдано 26%, на ничью – 14%.

Кто выиграет Лигу чемпионов?1281 голос
ЛиверпульЛиверпуль
ПСЖПСЖ
БарселонаБарселона
АрсеналАрсенал
РеалРеал Мадрид
Ман СитиМанчестер Сити
Кто-то другойБавария
сегодня, 08:58
