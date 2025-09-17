Дмитрий Сергеев: «В августе букмекерский рынок вырос на 5%, сентябрь будет около 1-2%. Торможение продолжается»
Экс-управляющий партнер БК PARI Дмитрий Сергеев поделился данными о темпах рост букмекерского рынка в России.
«В августе рынок вырос где-то на 5% год к году. Сентябрь же будет около 1-2%. Торможение продолжается», – написал Сергеев в телеграме.
Ранее гендиректор PARI Руслан Медведь предположил, что по итогам 2025 года рынок вырастет на 15% вместо ожидаемых 25%: «Это достаточно существенное снижение против тех цифр, которые были раньше».
Кто выиграет Лигу чемпионов?1262 голоса
Ливерпуль
ПСЖ
Барселона
Арсенал
Реал
Ман Сити
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Сергеева
