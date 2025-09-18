Россиянин выиграл 10,7 млн рублей, поставив на победу «Ливерпуля» над «Атлетико»
Беттор выиграл крупную сумму на матче «Ливерпуля» и «Атлетико».
Игрок поставил 7 миллионов рублей на победу английского клуба в матче 1-го тура общего этапа ЛЧ по коэффициенту 1.53.
«Ливерпуль» обыграл «Атлетико» (3:2), вырвав победу на 92-й минуте благодаря голу Вирджила ван Дейка. Ставка принесла россиянину выигрыш в размере 10 710 000 рублей.
Кто выиграет Лигу чемпионов?1358 голосов
Ливерпуль
ПСЖ
Барселона
Арсенал
Реал
Ман Сити
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Кружок Беттинга»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости