«Ливерпуль» на 92-й минуте вырвал победу над «Атлетико» – 3:2. В лайве на мерсисайдцев давали 11.00

«Ливерпуль» победил «Атлетико» (3:2) в первом туре общего этапа ЛЧ.

Английский клуб забил два мяча уже к 6-й минуте – отличились Эндрю Робертсон и Мохамед Салах. «Атлетико» ответил дублем Маркоса Льоренте – полузащитник гостей забил в концовке первого тайма и на 81-й минуте.

Победный мяч на 92-й минуте забил защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

На 90-й минуте на победу мерсисайдцев давали коэффициент 11.00.