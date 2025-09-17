«Ливерпуль» на 92-й минуте вырвал победу над «Атлетико» – 3:2. В лайве на мерсисайдцев давали 11.00
«Ливерпуль» победил «Атлетико» (3:2) в первом туре общего этапа ЛЧ.
Английский клуб забил два мяча уже к 6-й минуте – отличились Эндрю Робертсон и Мохамед Салах. «Атлетико» ответил дублем Маркоса Льоренте – полузащитник гостей забил в концовке первого тайма и на 81-й минуте.
Победный мяч на 92-й минуте забил защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
На 90-й минуте на победу мерсисайдцев давали коэффициент 11.00.
Кто выиграет Лигу чемпионов?1360 голосов
Ливерпуль
ПСЖ
Барселона
Арсенал
Реал
Ман Сити
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости