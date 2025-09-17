  • Спортс
  • «Ливерпуль» – явный фаворит матча с «Атлетико» в ЛЧ. У мадридцев 1 победа в 4 играх сезона
1

«Ливерпуль» – явный фаворит матча с «Атлетико» в ЛЧ. У мадридцев 1 победа в 4 играх сезона

«Ливерпуль» примет «Атлетико» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Мадридский клуб выиграл только 1 из 4 матчей в этом сезоне. Во всех играх «Атлетико» шел фаворитом у букмекеров.

Подавляющим фаворитом сегодняшней встречи котируется «Ливерпуль» – на победу английского клуба дают коэффициент 1.57. На ничью можно поставить за 4.56, на победу гостей – за 6.30.

Матч пройдет 17 сентября, начало – в 22:00 по московскому времени.

Кто выиграет Лигу чемпионов?1245 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
ПСЖПСЖ
БарселонаБарселона
АрсеналАрсенал
РеалРеал Мадрид
Ман СитиМанчестер Сити
Кто-то другойБавария
Опубликовал: Кирилл Михайлов


