«Сочи» проиграл 5 матчей подряд. 1.79 – уступят «Динамо» в Кубке
«Сочи» примет московское «Динамо» в Фонбет Кубке России.
Южане проиграли в 5 последних матчах во всех турнирах. Единственная победа в этом сезоне – 13 августа в кубковой игре с «Крыльями» (1:1, 5:3 – пенальти).
Букмекеры считают «Динамо» явным фаворитом встречи за 1.79. На ничью можно поставить за 4.15, на победу хозяев – 4.51.
Матч пройдет 17 сентября и начнется в 20:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
