Фестиваль дрифта Drift Expo 2025 прошел на автодроме Moscow Raceway

В минувшие выходные на автодроме Moscow Raceway прошел один из самых ожидаемых автоспортивных фестивалей — Drift Expo. Официальным партнёром мероприятия выступила букмекерская компания «Лига Ставок».

Программа включала в себя выставку уникальных автомобилей, соревнования RC Drift, торговую зону с мерчем, гоночные симуляторы (Sim Racing), дрифт-трайки и скоростное дрифт-такси. Также прошли заезды в формате Free Ride Battle — соревнования по мокрому дрифту, где пилоты на менее мощных машинах демонстрировали свои навыки на влажной трассе.

«Для меня автоспорт — это мальчишеская история любви к машинам и желанию показать себя на дороге. Удивительно, как он зажигает и женщин — «Лига Ставок» рада поддерживать развитие этой сферы, давая каждому возможность окунуться в мир скорости и адреналина», — поделилась своими эмоциями Виктория Алеманова, директор по маркетингу «Лиги Ставок».

Каждый гость смог найти занятие по душе среди множества активностей. Просмотр яркого выступления команды КАМАЗ-мастер, автограф-сессия с популярными блогерами и профессиональными гонщиками, где каждый желающий мог получить памятный автограф и сделать фото на память. А любители современных технологий могли оценить инновационный транспорт — аэротакси.

Особый интерес у публики вызвало дрифт-такси в фирменном стиле от «Лиги Ставок» – официального партнера фестиваля. Для VIP-гостей компании поездка на дрифт-такси была доступна бесплатно. Остальные участники могли выиграть заезд, сделав ставку в приложении «Лиги Ставок» и попытать удачу.

«Мы гордимся тем, что команда Drift Expo Track Mode год за годом создает незабываемое закрытие сезона на Moscow Raceway. Особая благодарность нашим партнерам из команды «Лига Ставок» за поддержку! Погода была на нашей стороне, и мы смогли порадовать всех участников и зрителей ярким и насыщенным дрифтом. Видим, что интерес к мероприятию растет, и это мотивирует нас делать Drift Expo Track Mode еще лучше в будущем», — отметил организатор мероприятия Николай Свириденко.