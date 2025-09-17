«Бавария» – «Челси»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча

17 сентября в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Бавария» и «Челси». Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 22:00 мск.

«Бавария» выдала мощнейший старт на внутренней арене, выиграв все пять матчей с общей разницей мячей 19:5. Атакующее трио мюнхенцев – Гарри Кейн, Майкл Олисе и Луис Диас – наводит ужас на соперников. На их счету 16 из 19 голов команды.

У «Челси» две победы и две ничьи в четырех играх сезона. Лондонцы тоже хороши в атаке – девять голов в трех прошлых матчах.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом встречи немецкую команду. На победу «Баварии» предлагают кэф 1.75 , на ничью дают 4.30 , вероятность успеха «Челси» оценивается в 4.60 .

По мнению экспертов, матч получится богатым на голы. Поставить на три мяча и более можно за 1.51 , на два гола и менее предлагают 2.55 .

Взять мяч в исполнении Кейна можно за 1.88 . Наилучшие шансы забить в составе «Челси» у Коула Палмера, кэф на его гол – 3.20.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Баварии». 53% от всех ставок на исход пришлось на победу мюнхенцев, на ничью отдано 17%, в триумф «Челси» верят 30% бетторов.