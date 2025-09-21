«Лацио» не побеждает «Рому» в Серии А 4 матча подряд. Букмекеры считают, что серия продлится
«Лацио» и «Рома» сыграют в дерби в рамках 4-го тура Серии А.
Букмекеры считают «Рому» фаворитом с коэффициентом 2.60. Победа «Лацио» оценивается в 3.10, ничья – в 3.20.
«Лацио» не побеждает «Рому» в Серии А 4 матча подряд (2 ничьих и 2 поражения). Если команда Джан Пьеро Гасперини не проиграет, зайдет коэффициент 1.40.
Матч пройдет 21 сентября. Начало – в 13:30 мск.
«Зенит» – тяжелейший соперник «Краснодара». Худшие процент побед и разница
Кто выиграет Лигу чемпионов?1881 голос
Ливерпуль
ПСЖ
Барселона
Арсенал
Реал
Ман Сити
Кто-то другой
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости