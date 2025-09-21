«Лацио» не побеждает «Рому» в Серии А 4 матча подряд. Букмекеры считают, что серия продлится

«Лацио» и «Рома» сыграют в дерби в рамках 4-го тура Серии А.

Букмекеры считают «Рому» фаворитом с коэффициентом 2.60. Победа «Лацио» оценивается в 3.10, ничья – в 3.20.

«Лацио» не побеждает «Рому» в Серии А 4 матча подряд (2 ничьих и 2 поражения). Если команда Джан Пьеро Гасперини не проиграет, зайдет коэффициент 1.40.

Матч пройдет 21 сентября. Начало – в 13:30 мск.

