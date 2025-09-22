«Сочи» проиграл 6 матчей подряд. 2.30 – прервут серию из поражений в игре с ЦСКА

«Сочи» примет ЦСКА в рамках 9-го тура РПЛ.

Команда Игоря Осинькина проиграла 6 матчей подряд во всех турнирах. В половине встреч «Сочи» пропустил минимум 4 мяча.

Букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом встречи за 1.71. На хозяев можно поставить за 5.40, на непоражение «Сочи» – за 2.30.

Матч состоится 22 сентября, начало – в 19:00 мск.