«Сочи» проиграл 6 матчей подряд. 2.30 – прервут серию из поражений в игре с ЦСКА
«Сочи» примет ЦСКА в рамках 9-го тура РПЛ.
Команда Игоря Осинькина проиграла 6 матчей подряд во всех турнирах. В половине встреч «Сочи» пропустил минимум 4 мяча.
Букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом встречи за 1.71. На хозяев можно поставить за 5.40, на непоражение «Сочи» – за 2.30.
Матч состоится 22 сентября, начало – в 19:00 мск.
