«Байер» на 92-й минуте упустил победу над «Боруссией» Менхенгладбах – 1:1. В лайве коэффициент на ничью достигал 13.00

«Байер» сыграл вничью с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1) в 4-м туре Бундеслиги.

«Байер» открыл счет на 70-й минуте, «Боруссия» сравняла на 92-й.

В прематче леверкузенцы котировались явными фаворитами за 1.53. На ничью букмекеры давали 4.80. В лайве перед голом «Боруссии» коэффициент на ничью достигал 13.00.

После 4 туров «Байер» занимает 12-е место в таблице. У леверкузенцев лишь одна победа в 4 матчах чемпионата.

