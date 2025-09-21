«Байер» на 92-й минуте упустил победу над «Боруссией» Менхенгладбах – 1:1. В лайве коэффициент на ничью достигал 13.00
«Байер» сыграл вничью с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1) в 4-м туре Бундеслиги.
«Байер» открыл счет на 70-й минуте, «Боруссия» сравняла на 92-й.
В прематче леверкузенцы котировались явными фаворитами за 1.53. На ничью букмекеры давали 4.80. В лайве перед голом «Боруссии» коэффициент на ничью достигал 13.00.
После 4 туров «Байер» занимает 12-е место в таблице. У леверкузенцев лишь одна победа в 4 матчах чемпионата.
