У «Краснодара» худший процент побед в матчах против «Зенита» по сравнению с другими соперниками. В предстоящей очной встрече букмекеры дают командам равные шансы

«Краснодар» примет «Зенит» в 9-м туре Мир РПЛ.

БУкмекеры дают командам равные шансы: коэффициент 2.75 на «быков» и 2.80 на петербуржцев. Ничья оценивается в 3.30.

«Зенит» – самый неудобный соперник для «Краснодара» среди команд, с которыми «быки» сыграли не менее десяти игр в российских турнирах. У краснодарцев лишь 13,8% побед в матчах против петербуржцев.

Если «Зенит» не проиграет в предстоящем матче, сыграет коэффициент 1.53.

Матч пройдет 21 сентября. Начало – в 19:30 мск.

«Зенит» – тяжелейший соперник «Краснодара». Худшие процент побед и разница