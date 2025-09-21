У «Краснодара» худший процент побед в матчах против «Зенита» по сравнению с другими соперниками. В предстоящей очной встрече букмекеры дают командам равные шансы
«Краснодар» примет «Зенит» в 9-м туре Мир РПЛ.
БУкмекеры дают командам равные шансы: коэффициент 2.75 на «быков» и 2.80 на петербуржцев. Ничья оценивается в 3.30.
«Зенит» – самый неудобный соперник для «Краснодара» среди команд, с которыми «быки» сыграли не менее десяти игр в российских турнирах. У краснодарцев лишь 13,8% побед в матчах против петербуржцев.
Если «Зенит» не проиграет в предстоящем матче, сыграет коэффициент 1.53.
Матч пройдет 21 сентября. Начало – в 19:30 мск.
«Зенит» – тяжелейший соперник «Краснодара». Худшие процент побед и разница
Опубликовала: Венера Кравченко
