  • «Комо» одержал волевую победу над «Фиорентиной», забив решающий гол на 93-й минуте – 2:1. В лайве коэффициент на победу команды Фабрегаса достигал 14.00
«Комо» одержал волевую победу над «Фиорентиной», забив решающий гол на 93-й минуте – 2:1. В лайве коэффициент на победу команды Фабрегаса достигал 14.00

«Комо» в гостях обыграл «Фиорентину» в 4-м туре Серии А (2:1).

«Фиорентина» открыла счет на 6-й минуте. Команда Сеска Фабрегаса сравняла на 65-й и забила победный на 93-й.

В прематче «Комо» котировался небольшим андердогом за 2.92. В лайве при счете 1:0 коэффициент на победу команды Фабрегаса достигал 14.00. Перед победным голом на «Комо» давали 13.00.

Главные новости
«Зенит» снова котируется главным фаворитом на чемпионство. «Краснодар» – 2-й, «ЦСКА – 3-й
424 минуты назад
«Краснодар» – самый удобный соперник для Семака из топ-6. При нем «Зенит» проиграл «быкам» лишь 2 из 19 матчей
13сегодня, 18:31
«Байер» на 92-й минуте упустил победу над «Боруссией» Менхенгладбах – 1:1. В лайве коэффициент на ничью достигал 13.00
1сегодня, 17:34
«Ман Сити» упустил победу над «Арсеналом» на 93-й минуте – 1:1. В лайве на ничью давали коэффициент 7.50
13сегодня, 17:33
«Боруссия» Дортмунд пропустила дома от «Вольфсбурга» один гол за последние 9 матчей. Букмекеры считают, что в предстоящей очной встрече обе команды забьют
сегодня, 16:40
У «Кремонезе» 8 очков в 4 турах. Это лучший старт для новичка Серии А с 2012 года
сегодня, 15:18
«Шанхай» Слуцкого упустил победу над «Чэнду» на 99-й минуте – 1:1. В лайве на ничью зашел коэффициент 23.00
сегодня, 14:10
Вьетнам выиграл Интервидение. Перед конкурсом подавляющим фаворитом котировался Shaman
сегодня, 06:10
Глава ЕРАИ Грачев: «За четыре года целевые отчисления букмекеров увеличились в 17 раз»
1вчера, 19:40
«МЮ» победил «Челси» впервые за 4 матча – 2:1. Перед игрой букмекеры давали командам равные шансы
4вчера, 18:40
«Барса» – очевидный фаворит, но есть сложности в защите». Боков о матче «Барселона» – «Хетафе»
1сегодня, 16:20
У «Краснодара» худший процент побед в матчах против «Зенита» по сравнению с другими соперниками. В предстоящей очной встрече букмекеры дают командам равные шансы
1сегодня, 14:35
«Краснодар» должен спокойно забирать победу в один-два мяча». Чернявский сделал прогноз на «Краснодар» – «Зенит»
сегодня, 14:13
«Арсенал» в статусе фаворита принимает «Манчестер Сити», а новых клиентов FONBET ждет фрибет до 15 000 рублей
1сегодня, 14:00Реклама
«Пеп тоже не скрывает, кого видит фаворитом, называя соперника командой без слабых мест». Слава Палагин о матче «Арсенал» – «Ман Сити»
сегодня, 13:50
«Краснодар» – «Зенит»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
сегодня, 10:50Промо
«У Сарри и Гасперини практически равенство в матчах друг против друга». Клещенок сделал прогноз на римское дерби
сегодня, 09:05
Игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча «Арсенал» – «Ман Сити»
сегодня, 08:05Промо
Прогнозы на 9-й тур РПЛ-2025/26
10сегодня, 08:00
«Ман Сити» котируется андердогом против «Арсенала» второй раз подряд при Гвардиоле. В прошлом очном матче «горожане» проиграли лондонцам 1:5
4сегодня, 07:10