«Комо» одержал волевую победу над «Фиорентиной», забив решающий гол на 93-й минуте – 2:1. В лайве коэффициент на победу команды Фабрегаса достигал 14.00
«Комо» в гостях обыграл «Фиорентину» в 4-м туре Серии А (2:1).
«Фиорентина» открыла счет на 6-й минуте. Команда Сеска Фабрегаса сравняла на 65-й и забила победный на 93-й.
В прематче «Комо» котировался небольшим андердогом за 2.92. В лайве при счете 1:0 коэффициент на победу команды Фабрегаса достигал 14.00. Перед победным голом на «Комо» давали 13.00.
«Зенит» – тяжелейший соперник «Краснодара». Худшие процент побед и разница
Кто выиграет Лигу чемпионов?1952 голоса
Ливерпуль
ПСЖ
Барселона
Арсенал
Реал
Ман Сити
Кто-то другой
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости