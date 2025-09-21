«Комо» одержал волевую победу над «Фиорентиной», забив решающий гол на 93-й минуте – 2:1. В лайве коэффициент на победу команды Фабрегаса достигал 14.00

«Комо» в гостях обыграл «Фиорентину» в 4-м туре Серии А (2:1).

«Фиорентина» открыла счет на 6-й минуте. Команда Сеска Фабрегаса сравняла на 65-й и забила победный на 93-й.

В прематче «Комо» котировался небольшим андердогом за 2.92. В лайве при счете 1:0 коэффициент на победу команды Фабрегаса достигал 14.00. Перед победным голом на «Комо» давали 13.00.

