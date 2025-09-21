«Боруссия» Дортмунд пропустила дома от «Вольфсбурга» один гол за последние 9 матчей. Букмекеры считают, что в предстоящей очной встрече обе команды забьют

Дортмундская «Боруссия» примет «Вольфсбург» в 4-м туре Бундеслиги.

«Боруссия» – явный фаворит с коэффициентом 1.58. Победа «Вольфсбурга» оценивается в 5.60, ничья – в 4.70.

Букмекеры считают, что обе команды забьют – на это дают коэффициент 1.57. Обратная ставка сыграет за 2.40. При этом дортмундцы за последние 9 домашних матчей против «Вольфсбурга» пропустили лишь один гол.

Также «Боруссия» не проигрывает «Вольфсбургу» дома с 2012 года.

Матч пройдет 21 сентября. Начало – в 20:30 мск.

