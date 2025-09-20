«Динамо» Мх пропускает дома не больше гола 6 матчей подряд. Букмекеры считают, что серия продлится в игре против «Локомотива»

«Локомотив» сыграет на выезде против «Динамо» Махачкала в 9-м туре Мир РПЛ.

«Локомотив» – фаворит с коэффициентом 2.27. Победа махачкалинцев оценивается в 3.60, ничья – в 3.30.

«Динамо» 6 матчей подряд пропускает дома не больше гола. На тотал «железнодорожников» больше 0,5 голов букмекеры дают 1.32. При этом их тотал больше 1,5 оценивается уже в 2.45.

«Локомотив» выиграл все 4 очных матча против махачкалинцев. В 3 из 4 «Локо» забил 2 гола.

Игра пройдет 20 сентября. Начало – в 19:30 мск.

