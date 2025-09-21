Промо
«Краснодар» – «Зенит»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу

21 сентября в матче 9-го тура РПЛ «Краснодар» примет на своем поле «Зенит». Игра начнется в 19:30 мск.

«Краснодар» доказал, что готов к защите добытого в прошлом сезоне титула. Команда Мурада Мусаева с 19 очками возглавляет таблицу текущего чемпионата, опережая ближайших конкурентов на три балла.

«Зенит» с 13-ю очками находится на шестой строчке. Петербуржцы демонстрирует противоречивые результаты. Команда Сергея Семака ни разу не победила в этом сезоне в гостях – три ничьи и одно поражение.

В прошлом розыгрыше чемпионата соперники обменялись победами. «Краснодар» выиграл со счетом 2:0 на своем поле, «Зенит» взял реванш в Петербурге – 4:1.

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита предстоящей встречи. На победу хозяев поля дают кэф 2.60, на успех гостей предлагают 3.00, ничья идет за 3.30.

Поставить на три гола и более в матче можно за 2.12, на два мяча и менее дают 1.77. На обмен голами предлагают 1.81, вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.00.

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита встречи. 39% от всех ставок на исход пришлось на победу «Краснодара», на «Зенит» отдано 33%, на ничью – 28%.

