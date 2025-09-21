«Ман Сити» котируется андердогом против «Арсенала» второй раз подряд при Гвардиоле. В прошлом очном матче «горожане» проиграли лондонцам 1:5

«Арсенал» примет «Ман Сити» в 5-м туре АПЛ.

«Арсенал» – фаворит с коэффициентом 1.93. На победу «Ман Сити» можно поставить за 4.10, на ничью – за 3.90.

«Горожане» котируются андердогами против лондонцев лишь второй раз при Пепе Гвардиоле. Впервые это произошло в предыдущем матче.

В феврале 2025-го «Арсенал» разгромил «Сити» со счетом 5:1. Тогда коэффициент на «горожан» составлял 3.90. Всего при Гвардиоле «Сити» был андердогом 7 раз.

Матч пройдет 21 сентября. Начало – в 18:30 мск.

