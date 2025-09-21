«Зенит» снова котируется главным фаворитом на чемпионство. «Краснодар» – 2-й, «ЦСКА – 3-й

Букмекеры обновили котировки на чемпионство в РПЛ.

«Зенит» снова котируется главным фаворитом. После победы над «Краснодаром» (2:0) коэффициент на петербуржцев снизился с 2.95 до 2.25.

«Быки» опустились на второе место (4.00). Третьим у букмекеров считается ЦСКА (6.50), топ-5 замыкают «Спартак» (9.00) и «Локомотив» (15.00).

«Динамо» Москва – шестая (17.00). «Балтика», ни разу не проигравшая за 9 туров, котируется седьмой за 100.00.

«Зенит» – тяжелейший соперник «Краснодара». Худшие процент побед и разница