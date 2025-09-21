Промо
Игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча «Арсенал» – «Ман Сити»

21 сентября в матче 5-го тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 18:30 мск.

После четырех туров лондонцы с девятью набранными очками занимают второе место в таблице, манчестерцы с шестью баллами находятся на восьмой строчке.

В прошлых матчах чемпионата команды одержали победы со счетом 3:0. «Арсенал» разгромил «Ноттингем», а «Сити» разобрался с «МЮ». В середине недели коллективы Артеты и Гвардиолы добились одинаковых результатов в ЛЧ. Лондонцы обыграли 2:0 «Атлетик», манчестерцы с таким же счетом победили «Наполи».

«Сити» не побеждает «Арсенал» в АПЛ четыре матча подряд – два поражения и две ничьи. Столичная команда выиграла две последние очные встречи на своем поле.

Аналитики БЕТСИТИ в предстоящей игре отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» дают 1.95, на успех гостей предлагают 4.00, вероятность ничьей оценивается в 3.90.

Поставить на три гола и более в матче можно за 1.84, на два мяча и менее дают 2.03.

Гол в исполнении лучшего бомбардира лондонцев Виктора Дьекереша можно взять за 2.10. На мяч от главной ударной силы «Сити» – Эрлинга Холанда – предлагают 2.70.

Большинство игроков БЕТСИТИ верят в «Арсенал». 55% от всех ставок на исход пришлось на победу хозяев, на ничью отдано 25%, на успех «Ман Сити» – 20%.

Кто выиграет Лигу чемпионов?1891 голос
ЛиверпульЛиверпуль
ПСЖПСЖ
БарселонаБарселона
АрсеналАрсенал
РеалРеал Мадрид
Ман СитиМанчестер Сити
Кто-то другойБавария
