«Ман Сити» упустил победу над «Арсеналом» на 93-й минуте – 1:1. В лайве на ничью давали коэффициент 7.50
«Арсенал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» в 5-м туре АПЛ (1:1).
«Ман Сити» открыл счет на 9-й минуте, «Арсенал» сравнял на 93-й.
В прематче лондонцы котировались фаворитами. Ничья оценивалась в 3.70. Перед голом «Арсенала» коэффициент на ничью достигал 7.50.
«Канониры» не проигрывают «горожанам» 6 матчей подряд.
«Сити» обречен против «Арсенала»? Такого с Пепом еще не было
