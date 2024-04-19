«Зенит» за 1.08 – явный фаворит чемпионской гонки. «Краснодар» – 2-й, шансы остальных – от 50.00

Букмекеры уверены, что «Зенит» выиграет чемпионат России в этом сезоне.

Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ, опережая «Краснодар» на 4 очка.

На чемпионство «Зенита» дают коэффициент 1.08. За 8.00 можно поставить на то, что РПЛ выиграет любой другой клуб.

«Краснодар» котируется вторым у букмекеров с коэффициентом 10.00 на чемпионство. Третье место делят «Динамо» и ЦСКА – по 50.00.

Котировки на победу в РПЛ в сезоне-2023/24:

1. «Зенит» – 1.08

2. «Краснодар» – 10.00

3-4. «Динамо» – 50.00

3-4. ЦСКА – 50.00

5. «Локомотив» – 100.00

6-7. «Крылья Советов» – 250.00

6-7. «Спартак» – 250.00

8. «Ростов» – 300.00

9. «Рубин» – 1000.00

10. «Пари НН» – 9999.00

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