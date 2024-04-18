«Реал» стал фаворитом ЛЧ после вылета «Ман Сити». «ПСЖ» – 2-й у букмекеров

Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов после матчей 1/4 финала.

В полуфинале «Реал» сыграет с «Баварией», а «ПСЖ» – с дортмундской «Боруссией».

После вылета «Ман Сити» от «Реала» мадридский клуб стал фаворитом ЛЧ у букмекеров – на победу сливочных можно поставить за 2,80.

«ПСЖ» котируется вторым с коэффициентом 3,20. «Бавария» (4,00) – 3-я у букмекеров, «Боруссия» (8,00) – 4-я.

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