«Реал» стал фаворитом ЛЧ после вылета «Ман Сити». «ПСЖ» – 2-й у букмекеров
Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов после матчей 1/4 финала.
В полуфинале «Реал» сыграет с «Баварией», а «ПСЖ» – с дортмундской «Боруссией».
После вылета «Ман Сити» от «Реала» мадридский клуб стал фаворитом ЛЧ у букмекеров – на победу сливочных можно поставить за 2,80.
«ПСЖ» котируется вторым с коэффициентом 3,20. «Бавария» (4,00) – 3-я у букмекеров, «Боруссия» (8,00) – 4-я.
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Hala Madrid!
Будет символично, если хозяева этого турнира выиграют его в последний раз перед новым регламентом и правилами
Даже, более того, у Реала моменты были опаснее, но сплоховали с реализацией.
Классический контратакующий стиль + Орсато все спорное в одну сторону снова отсвистел, как и предыдущий рефери: даже откровенные грубости простил несколько раз Сити, хотя ЖК Менди за чистый подкат - это просто позорище.