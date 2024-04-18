«Реал» стал фаворитом ЛЧ после вылета «Ман Сити». «ПСЖ» – 2-й у букмекеров

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Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов после матчей 1/4 финала.

В полуфинале «Реал» сыграет с «Баварией», а «ПСЖ» – с дортмундской «Боруссией».

После вылета «Ман Сити» от «Реала» мадридский клуб стал фаворитом ЛЧ у букмекеров – на победу сливочных можно поставить за 2,80.

«ПСЖ» котируется вторым с коэффициентом 3,20. «Бавария» (4,00) – 3-я у букмекеров, «Боруссия» (8,00) – 4-я.

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62 комментария
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Какой же все таки великий клуб Реал, поздравляю это была тяжеллая игра
+75
-10
+65
Просто представьте, после 120 минут люди бьют пенальти. И ты уже проигрываешь в один удар. И тут Лунин стоит по центру как гора. Насколько нужно в себя верить и иметь стальные яйца. Просто уважение
+68
-6
+62
ЭТО ЛУЧШИЙ КЛУБ МИРА!!!
+67
-14
+53
Ну шо вы там лучшая лига мира, где ваши миллиарды обсоссаные?? Идите отдыхайте, крутитесь в своём болоте.
+44
-19
+25
Ответ xQcoW
В провинции пожар
Псих Хави что только не отпинал в эту ночь
+24
-2
+22
Ответ Софья Хороброва
Просто представьте, после 120 минут люди бьют пенальти. И ты уже проигрываешь в один удар. И тут Лунин стоит по центру как гора. Насколько нужно в себя верить и иметь стальные яйца. Просто уважение
Абсолютно верно! Это очень сильное решение. При отстаивании остаться в ожидании удара. Многие бы психологически сломались.
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В провинции пожар
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Никто не мог остановить Сити. Никто! Но как это часто и бывает, остановил Реал👊
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Как я и говорил, что только Реал смог это сделать! Но Сити - это великая команда, и мне, болельщику Реала с огромным стажем было бы не стыдно им проиграть.
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Папа Карло просто величие во плоти, фантастика. Великая серия пенальти.
+14
-6
+8
Реал выдал определённо лучший матч, по другому этот сити обыграть невозможно было, пробовали на своём поле, чуть не проиграли, а здесь хоть и пару седых волос добавилось, но кроме пустой набитой статы и года от одной случайной ошибки Рудигера, сити не смог сделать ничего.
+9
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+7
Ответ Пепси пеналдувич
Какой же все таки великий клуб Реал, поздравляю это была тяжеллая игра
Это не поддаётся никаким сомнениям.
+8
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+5
Жесть Сити просто машина, казалось что у них силы не заканчиваются, очень сильная команда, но как же пацаны вытерпели этот навал, всех с победой!🤍команда заслуживает отдых на месяц в санатории Геленджика))
+7
-2
+5
Вот у кого действительно ДНК ЛЧ - это у Реала!!!

Hala Madrid!
+8
-3
+5
Короли ЛЧ

Будет символично, если хозяева этого турнира выиграют его в последний раз перед новым регламентом и правилами
+7
-3
+4
Ответ Arti22
Ну шо вы там лучшая лига мира, где ваши миллиарды обсоссаные?? Идите отдыхайте, крутитесь в своём болоте.
Как Реал взял и всё перевернул.
+8
-4
+4
Трусливый футбол это когда не справляешься с нервами и удаляешься в середине тайма, а здесь был тактический футбол, и РМ почти идеально его выполнил
+5
-2
+3
Ответ Ақжайық
Это спорт, в прошлый раз МС выбил Реал, теперь наоборот. И в АПЛ реально много денег в отличие от Реала с Барсой, которые от финансовых проблем решили создать Суперлигу. Глупый вымер.
Какие у Реала проблемы?)) Реал каждый год зарабатывает больше любого клуба АПЛ.
+4
-1
+3
Вот вам и АПЛ
+4
-2
+2
Ответ VuNePonimaete
ЭТО ЛУЧШИЙ КЛУБ МИРА!!!
Однозначно
+7
-5
+2
ВООБЩЕ, ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ И ЕГО ПРЕМЬЕР ЛИГА ЭТО САМЫЙ РАСКРУЧЕННЫЙ ЧЕМПИОНАТ В МИРЕ, А САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЭТО ИСПАНСКАЯ ЛА ЛИГА
+2
0
+2
Ответ Arti22
Ну шо вы там лучшая лига мира, где ваши миллиарды обсоссаные?? Идите отдыхайте, крутитесь в своём болоте.
пишешь будто реал переехал сити, а по факту стоял почти 120 минут автобусом )) и это что ли доминирование? заминисуют как обычно фанаты реала , вас тут много
+3
-1
+2
Игра показывает, что фигня эти ваши коэффициенты )
+3
-1
+2
Ну не знаю ПСЖ вообще не впечатлил, барсу кое как прошли и то в большинстве
+2
-1
+1
Ответ Габи Жезус
Короли ЛЧ Будет символично, если хозяева этого турнира выиграют его в последний раз перед новым регламентом и правилами
ОБ этом же думал! 2 главных желания в этой ЛЧ было чтобы Реал забрал последний кубок ЛЧ до будущей шляпы, и чтобы МС не сделал подряд 2 победы, это может Только Реал!
+2
-1
+1
Ответ Пепси пеналдувич
Какой же все таки великий клуб Реал, поздравляю это была тяжеллая игра
Спасибо, скорейшего вам возвращения в элиту!
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Ответ NeprofS
Смешно читать о том, что Сити ничего сделать не мог. Вы как футбол смотрите? Реал всей командой в своей штрафной, там автобус в два раза больше старого Атлетико Симеоне. Это выглядело очень жалко, и не называйте это "стратегией великого Анчи"
Смешной здесь только ты. По настоящему опасных моментов у Сити было не то, чтобы много - дай Бог, 2-3 приличных.
Даже, более того, у Реала моменты были опаснее, но сплоховали с реализацией.
Классический контратакующий стиль + Орсато все спорное в одну сторону снова отсвистел, как и предыдущий рефери: даже откровенные грубости простил несколько раз Сити, хотя ЖК Менди за чистый подкат - это просто позорище.
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После каждого тура фавориты букмекеров меняются. Это все, что нужно знать о ставках)
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Ответ Killer_na_belom_barse$
давай по чесноку брат мадридиста, это не великая команда и сегодня она это показала, тренер у неё скорее великий, а команда и игроки просто сильные только и всего... одна ЛЧ за всю историю... у них такой шанс был сделать ещё один требл, взять подряд вторую ЛЧ... Барсу могу назвать великой, Баварию, Милан, Ливерпуль, да даже Интер и МЮ, но не Сити...
Ну хорошо, пусть слово великая может быть и не подходит, но это сильнейшая команда, которую я видел в последнее время. То что это мешок, купленный за бабло не обсуждается, но они могут и это факт.
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От Германии аж 2 команды в полуфинале и это при том что обе в чемпионате не борются за золото, а мог еще и Лейпциг быть при большем везении
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