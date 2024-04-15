Врач-психиатр: «10-15% игроков становятся лудоманами. Зависимость от азартных игр может передаваться по наследству»

Директор Центра психического здоровья в Алматы, врач-психиатр Сапар Рахменшеев заявил, что зависимость от азартных и прочих игр является психиатрическим заболеванием.

По его словам, такая зависимость может быть как приобретенным, так и наследственным нарушением.

Как отмечает психиатр, из 100 человек, играющих в различные игры или делающих ставки, только 10-15% становятся зависимыми. Рахменшеев заявил, что можно стать одинаково зависимым как от азартных игр, так и от игры в шахматы, нарды или карты.

«У нас в практике был молодой человек – студент, который проходил мимо дорогого ресторана, где мечтал поесть. Он играл в надежде однажды получить выигрыш и сходить в него.

В итоге он все-таки посетил этот ресторан и после этого заявил, что больше не будет играть. Однако многие лудоманы вовремя не останавливаются, и это начинает переходить в зависимость», – заявил врач.

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