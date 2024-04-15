«Ман Сити» котируется явным фаворитом АПЛ после поражения «Ливерпуля» от «Кристал Пэлас»

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Букмекеры считают, что «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии в этом сезоне.

После поражения «Ливерпуля» от «Кристал Пэлас» (0:1) в 33-м туре коэффициент на чемпионство «Сити» рухнул до 1.44.

Вторым у букмекеров идет «Арсенал» (4.50). «Ливерпуль» только третий (6.50), хотя еще два тура назад котировался фаворитом чемпионской гонки.

«Арсенал» и «Ливерпуль» отстают от лидирующего «Ман Сити» на два очка.

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