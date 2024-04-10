«Барселона» уже совсем не та». Кирилл Бельский поставил на победу «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

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Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на первый матч 1/4 финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Барселоной».

«На первый взгляд самая очевидная из неочевидных пар. «Барселона» не то, чтобы легко прошла проблемный «Наполи», а вот «ПСЖ» кажется довольно сбалансированным.

Парижане перестали скупать все подряд, разгрузили зарплатную ведомость и вес игроков в раздевалке, взяли терпеливого тренера… Это «ПСЖ», который уже совсем не похож на команду, оказавшуюся жертвой культовой ремонтады «Барсы». Да и «Барселона» уже совсем не та.

Беру победу «ПСЖ» за 1.97 по линии БЕТСИТИ. Да и голов прям много не жду (у меня когда-нибудь вообще зайдет это ожидание?), поэтому рискую и беру ТМ 2,5 за 2.22.

В матче «Реал» – «Манчестер Сити» у меня была ставка на экзотического автора гола, сегодня посмотрим, что даст проверенный Мбаппе – его забитый мяч можно взять за 1.90», – считает Бельский.

Матч состоится 10 апреля, начало – в 22:00 мск.

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