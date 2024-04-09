«Реал» и «Сити» сыграли 3:3 на «Бернабеу» – обе команды вели и отыгрывались. В лайве на хозяев давали 34.00, на гостей – 12.00

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы дважды отыгрывались по ходу матча, уступая 0:1 и 2:3. В этот момент букмекеры давали на победу «Реала» коэффициент 34.00.

«Сити» также пришлось отыгрываться – с 1:2. В лайве на манчестерцев можно было поставить за 12.00.

Ответный матч состоится 17 апреля в Англии.

Ставки на Спортсе

Матч за Суперкубок Турции продолжался всего минуту и доигран не будет. Как менялась линия и как поступят букмекеры?