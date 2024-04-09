«Реал» и «Сити» сыграли 3:3 на «Бернабеу» – обе команды вели и отыгрывались. В лайве на хозяев давали 34.00, на гостей – 12.00

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«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы дважды отыгрывались по ходу матча, уступая 0:1 и 2:3. В этот момент букмекеры давали на победу «Реала» коэффициент 34.00.

«Сити» также пришлось отыгрываться – с 1:2. В лайве на манчестерцев можно было поставить за 12.00.

Ответный матч состоится 17 апреля в Англии.

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7 комментариев
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Что с реализацией, Реал? Очень нужен хороший нап
+7
0
+7
Как бы не было как в прошлом году😑
+2
-1
+1
Тяжело Реалу придется на Этихаде.
+1
0
+1
Ну ни чего в ответной ДеБрюйне будет играть
+1
0
+1
Дома Сити одолеет Реал...
+1
0
+1
Ответ Даулет Сарсенбин
Что с реализацией, Реал? Очень нужен хороший нап
или с защитой проблемы?) тут спроные моменты)
0
0
0
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