77% клиентов PARI поставили на то, что «Арсенал» пройдет «Баварию» в 1/4 финала ЛЧ

Бетторы считают, что «Арсенал» пройдет «Баварию» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Поставить на выход команды Микеля Артеты в полуфинал можно с коэффициентом 1.60. На проход «Баварии» дают 2.40.

77% клиентов букмекера PARI поставили на победу «Арсенала» в противостоянии, и лишь 23% - на мюнхенцев.

Около 73% всего оборота ставок на исход первого матча в Лондоне пришлось на победу хозяев, 23% - на успех «Баварии» и приблизительно 4% - на ничью.

Игра состоится 9 апреля, начало – в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

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