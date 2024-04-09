«Арсенал» – «Бавария»: игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение команде Артеты

9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют «Арсенал» и «Бавария». Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 22:00.

Английский клуб в отличной форме. Команда Микеля Артеты выиграла шесть из семи последних матчей во всех турнирах и возглавила таблицу АПЛ. На счету лондонцев победная серия из шести игр на своем поле.

«Бавария» проиграла две последние встречи в Бундеслиге и лишилась реальных шансов на победу в чемпионате. Мюнхенцы уступили в пяти из шести предыдущих выездных игр.

В пяти из восьми последних матчей «Бавария» пропустила минимум два мяча, в то время как «Арсенал» сохранил ворота на замке в четырех играх подряд.

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Аналитики БЕТСИТИ считают «Арсенал» фаворитом матча. На победу лондонцев предлагают коэффициент 1.69, успех «Баварии» идет за 5.20, вероятность ничейного результата оценивается кэфом 4.20.

По мнению экспертов, встреча порадует голами. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.72, ТМ 2.5 идет за 2.20.

Интересным вариантом для ставки выглядит «П1 и ТБ 2.5» за 2.46. На победу лондонцев с Ф1 (-1.5) можно поставить за 2.70.

Бетторы БЕТСИТИ называют «Арсенал» фаворитом матча. На хозяев ставят 50% игроков. 27% верят в успех гостей, ничью выбрали 23%.

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