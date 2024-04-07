«Динамо» – «Спартак»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита московского дерби

7 апреля в матче 23-го тура РПЛ встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Игра пройдет на домашней арене бело-голубых и начнется в 19:30.

После возобновления сезона «Динамо» провело в чемпионате России три матча, в двух из которых победило и потерпело одно поражение. Команда Марцела Лички с 38 очками занимает третье место в таблице, уступая три балла лидирующему «Зениту».

«Спартак» после зимнего перерыва не выиграл ни одного из трех матчей в РПЛ – две ничьи и поражение. Более того, коллектив Гильермо Абаскаля в этих встречах не забил ни одного мяча. На данный момент красно-белые с 32 очками находятся на шестой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались три раза. Два матча завершились победой «Спартака», в одной игре успех был на стороне «Динамо».

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Аналитики БЕТСИТИ считают «Динамо» фаворитом дерби, на П1 предлагается коэффициент 2.40. Вероятность победы «Спартака» оценивается в 3.10, на ничью дают 3.50.

По мнению экспертов, встреча будет результативной. На ТБ 2.5 можно поставить с кэфом 1.72, ТМ 2.5 идет за 2.20.

Игроки БЕТСИТИ согласны с оценками букмекеров относительно фаворита матча. На успех хозяев поставили 45% бетторов. 29% игроков верят в победу «Спартака», остальные 26% выбрали ничью.

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