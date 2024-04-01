«Ман Сити» больше года держался фаворитом АПЛ у букмекеров. Сейчас им стал «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» перестал быть фаворитом чемпионата Англии у букмекеров.

После нулевой ничьи «Сити» и «Арсенала» в 30-м туре на первое место в турнирной таблице и у букмекеров вышел «Ливерпуль».

«Ман Сити» был букмекерским фаворитом АПЛ 421 день подряд – с 4 февраля 2023 года, когда «Арсенал» проиграл «Эвертону».

С тех пор «горожане» стали чемпионами в сезоне-2022/23 и 29 туров подряд были фаворитами в сезоне-2023/24.

Кто выиграет АПЛ по версии букмекеров:

1. «Ливерпуль» — 2.20

2. «Манчестер Сити» — 2.90

3. «Арсенал» — 4.00

4-5. «Астон Вилла» – 350.00

4-5. «Тоттенхэм» – 350.00

6. «Манчестер Юнайтед» – 2000.00

7-8. «Ньюкасл» – 3000.00

7-8. «Челси» – 3000.00

9. «Брайтон» – 3500.00

10. «Вест Хэм» – 4000.00

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