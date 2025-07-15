ITIA отстранило хорватского теннисиста на 8 лет за 15 ставок на матч друга – все пари выиграли

Хорватского теннисиста отстранили на 8 лет за 15 ставок на матч друга.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило о дисквалификации двух игроков за нарушения, связанные с договорными матчами.

Хорватский теннисист Лауро Миланович был отстранен на 8 лет и оштрафован на 10 тысяч долларов за то, что в 2018 году сделал 15 ставок на матч с участием своего друга – все пари выиграли. Миланович отказался от сотрудничества со следствием, несмотря на многочисленные запросы от ITIA.

Представитель Узбекистана Рахимбек Ибрахимов (экс-1550-я ракетка мира) был дисквалифицирован на 21 месяц и оштрафован на 5 тысяч долларов за отказ от сотрудничества со следствием по двум подозрительным матчам, сыгранным в 2022 году.

На время дисквалификации обоим игрокам запрещено участвовать в любых профессиональных турнирах и мероприятиях ATP, WTA и ITF.

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